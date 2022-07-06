Ветераны ВДВ из Подмосковья организовали сбор помощи для Донбасса

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Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу войнам-зауральцам. Курган, вдв, никто кроме нас, вдвшник с флагом
Ветераны десанта поддержали военных, участвующих в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ветераны Воздушно-десантных войск из Подмосковного города Лыткарино организовали сбор помощи для беженцев с Донбасса и военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказ лидер десантников Сергей Веселов.

«У нас скопился довольно большой запас мыла, а мы знали, что ветераны десанта из соседних городов — Гжели, Жуковского, Раменского — отправляют гуманитарные грузы в Донбасс. Решили, что у нас беженцев не так много, почему не поучаствовать и в этих сборах? То же мыло, гигиенические принадлежности на фронте нужны. Как участник боевых действий знаю, что нужно ребятам», — сказал Веселов в беседе с агентством «Подмосковье сегодня».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Ветераны Воздушно-десантных войск из Подмосковного города Лыткарино организовали сбор помощи для беженцев с Донбасса и военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказ лидер десантников Сергей Веселов. «У нас скопился довольно большой запас мыла, а мы знали, что ветераны десанта из соседних городов — Гжели, Жуковского, Раменского — отправляют гуманитарные грузы в Донбасс. Решили, что у нас беженцев не так много, почему не поучаствовать и в этих сборах? То же мыло, гигиенические принадлежности на фронте нужны. Как участник боевых действий знаю, что нужно ребятам», — сказал Веселов в беседе с агентством «Подмосковье сегодня». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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