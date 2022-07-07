07 июля 2022

Главы МИД G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Совместную фотосессию глав МИД G20 на Бали отменили из-за Лаврова Фото:
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Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

«Министры иностранных дел группы G20 на Бали отложили традиционную групповую фотосессию. Считается, что США и другие страны избегали съемок с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в материале. По информации издания, это могло произойти из-за позиции некоторых участников встречи по спецоперации России на Украине, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена.

На этой же встречи Блинкен не стал фотографироваться с Лавровым, сообщал телеканал CNN. Госсекретарь США также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и российский МИД. Позднее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не стал участвовать в официальном ужине на саммите «Большой двадцатки» из-за опасения, что на нем может присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Киодо. «Министры иностранных дел группы G20 на Бали отложили традиционную групповую фотосессию. Считается, что США и другие страны избегали съемок с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в материале. По информации издания, это могло произойти из-за позиции некоторых участников встречи по спецоперации России на Украине, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена. На этой же встречи Блинкен не стал фотографироваться с Лавровым, сообщал телеканал CNN. Госсекретарь США также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и российский МИД. Позднее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не стал участвовать в официальном ужине на саммите «Большой двадцатки» из-за опасения, что на нем может присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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