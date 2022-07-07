Главы МИД G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова

08 июля 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

Совместную фотосессию глав МИД G20 на Бали отменили из-за Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Киодо. «Министры иностранных дел группы G20 на Бали отложили традиционную групповую фотосессию. Считается, что США и другие страны избегали съемок с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в материале. По информации издания, это могло произойти из-за позиции некоторых участников встречи по спецоперации России на Украине, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена. На этой же встречи Блинкен не стал фотографироваться с Лавровым, сообщал телеканал CNN. Госсекретарь США также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и российский МИД. Позднее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не стал участвовать в официальном ужине на саммите «Большой двадцатки» из-за опасения, что на нем может присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает японское агентство Киодо. «Министры иностранных дел группы G20 на Бали отложили традиционную групповую фотосессию. Считается, что США и другие страны избегали съемок с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в материале. По информации издания, это могло произойти из-за позиции некоторых участников встречи по спецоперации России на Украине, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена. На этой же встречи Блинкен не стал фотографироваться с Лавровым, сообщал телеканал CNN. Госсекретарь США также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и российский МИД. Позднее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не стал участвовать в официальном ужине на саммите «Большой двадцатки» из-за опасения, что на нем может присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.