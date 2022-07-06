CNN: Блинкен отказался делать фото с Лавровым на саммите G20

06 июля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Блинкен планирует бросить вызов России, а не уступить ей слово Фото: Официальный сайт президента Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали. Блинкен также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и Лавров. Об этом сообщило телеканал CNN. «Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать появления на каких-либо официальных групповых фотографиях с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали на этой неделе», — заявил журналист CNN со ссылкой на слова официального представителя США знакомого с этим вопросом. Журналист уточнил, что по словам официальных лиц США, Блинкен на данный момент не планирует делать инсценированную забастовку с союзниками. Расчет заключается в том, что администрация Байдена хочет бросить вызов России, а не уступить ей слово, отмечает CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20), которая состоится на острове Бали, рассчитывает донести до Пекина позицию США касательно ситуации в Украине. Он считает, что это будет еще одна возможность произвести честный обмен мнениями по этому поводу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали. Блинкен также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и Лавров. Об этом сообщило телеканал CNN. «Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать появления на каких-либо официальных групповых фотографиях с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали на этой неделе», — заявил журналист CNN со ссылкой на слова официального представителя США знакомого с этим вопросом. Журналист уточнил, что по словам официальных лиц США, Блинкен на данный момент не планирует делать инсценированную забастовку с союзниками. Расчет заключается в том, что администрация Байдена хочет бросить вызов России, а не уступить ей слово, отмечает CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20), которая состоится на острове Бали, рассчитывает донести до Пекина позицию США касательно ситуации в Украине. Он считает, что это будет еще одна возможность произвести честный обмен мнениями по этому поводу.