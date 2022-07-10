Пермский экс-депутат рассказал о роте на Украине и возвращении. Фото

11 июля 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко рассчитывает вернуться в Пермь в августе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал URA.RU про полк, в который его зачислили. Сейчас Григоренко находится в Луганске, но после окончания контракта, в конце августа, рассчитывает вернуться в Пермь. «Я нахожусь в одном из мотострелковых полков, в роте, которая штурмует те или иные населенные пункты. Возраст военнослужащих разный — наверное, от 20 лет и выше. Очень много выходцев с Урала. Большая часть — свердловчане, примерно треть пермяков и немного челябинцев. Я подписал краткосрочный контракт с Минобороны РФ на четыре месяца. Поэтому, после окончания контракта, в августе, рассчитываю вернуться в Пермь», — сказал Григоренко. Экс-депутат пояснил, что служит в звании рядового. За время участия в спецоперации командир роты трижды подавал списки на награждение контрактников за взятие украинских населенных пунктов, но пока никто из военнослужащих не отмечен наградами. Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля. В беседе с URA.RU он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего. Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российских военных — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Александр Григоренко служит в звании рядового Фото предоставлено Александром Григоренко Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал URA.RU про полк, в который его зачислили. Сейчас Григоренко находится в Луганске, но после окончания контракта, в конце августа, рассчитывает вернуться в Пермь. «Я нахожусь в одном из мотострелковых полков, в роте, которая штурмует те или иные населенные пункты. Возраст военнослужащих разный — наверное, от 20 лет и выше. Очень много выходцев с Урала. Большая часть — свердловчане, примерно треть пермяков и немного челябинцев. Я подписал краткосрочный контракт с Минобороны РФ на четыре месяца. Поэтому, после окончания контракта, в августе, рассчитываю вернуться в Пермь», — сказал Григоренко. Экс-депутат пояснил, что служит в звании рядового. За время участия в спецоперации командир роты трижды подавал списки на награждение контрактников за взятие украинских населенных пунктов, но пока никто из военнослужащих не отмечен наградами. Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля. В беседе с URA.RU он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего. Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российских военных — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.