Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал URA.RU про полк, в который его зачислили. Сейчас Григоренко находится в Луганске, но после окончания контракта, в конце августа, рассчитывает вернуться в Пермь.
«Я нахожусь в одном из мотострелковых полков, в роте, которая штурмует те или иные населенные пункты. Возраст военнослужащих разный — наверное, от 20 лет и выше. Очень много выходцев с Урала. Большая часть — свердловчане, примерно треть пермяков и немного челябинцев. Я подписал краткосрочный контракт с Минобороны РФ на четыре месяца. Поэтому, после окончания контракта, в августе, рассчитываю вернуться в Пермь», — сказал Григоренко.
Экс-депутат пояснил, что служит в звании рядового. За время участия в спецоперации командир роты трижды подавал списки на награждение контрактников за взятие украинских населенных пунктов, но пока никто из военнослужащих не отмечен наградами. Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля. В беседе с URA.RU он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего.
Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российских военных — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Александр Григоренко служит в звании рядового
Фото предоставлено Александром Григоренко
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Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал URA.RU про полк, в который его зачислили. Сейчас Григоренко находится в Луганске, но после окончания контракта, в конце августа, рассчитывает вернуться в Пермь. «Я нахожусь в одном из мотострелковых полков, в роте, которая штурмует те или иные населенные пункты. Возраст военнослужащих разный — наверное, от 20 лет и выше. Очень много выходцев с Урала. Большая часть — свердловчане, примерно треть пермяков и немного челябинцев. Я подписал краткосрочный контракт с Минобороны РФ на четыре месяца. Поэтому, после окончания контракта, в августе, рассчитываю вернуться в Пермь», — сказал Григоренко. Экс-депутат пояснил, что служит в звании рядового. За время участия в спецоперации командир роты трижды подавал списки на награждение контрактников за взятие украинских населенных пунктов, но пока никто из военнослужащих не отмечен наградами. Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля. В беседе с URA.RU он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего. Российская армия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российских военных — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.