Пермский экс-соратник Жириновского уехал на Украину

21 апреля 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко заявил, что не знает, вернется ли назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат заксобрания от партии ЛДПР Александр Григоренко, который в 2014—2015 годах в составе ополчения воевал на Донбассе, вновь отправился в сторону Украины. Об этом он сообщил URA.RU. «Уезжаю в сторону Украины!» — написал он в соцсетях корреспонденту агентства. Григоренко отметил, что пошел рядовым, и пока направляется в сторону военной части. В своем Telegram-канале «ПоZывной Депутат» Григоренко добавил, что для него это вопрос нравственного выбора. «Летом 2014 года моя совесть сказала, что я должен ехать на Донбасс, чтобы защищать женщин и детей. И я нисколько не пожалел о своем решении. Сейчас ситуация гораздо сложнее. Речь не только о защите жителей Донбасса, речь о существовании самой России. Или мы продолжим свое развитие или нас отбросят в Средневековье. И это еще какая мотивация», — отметил он. В Telegram Григоренко заявил, что скоро начнется «финальная битва Правды и Кривды (России и Украины)» — битва за полное освобождение Донбасса. И он не может оставаться в стороне. Он не знает, вернется ли назад, но сейчас такое время, когда «жизни многих важнее жизни одного». Источник URA.RU в окружении Александра Григоренко предположил, что, вероятно, он будет нести службу на освобожденных территориях Украины. Спецоперация по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе началась 24 февраля. Российские войска действуют таким образом, чтобы полностью исключить жертвы среди мирного населения. Это главный приоритет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Экс-депутат заксобрания от партии ЛДПР Александр Григоренко, который в 2014—2015 годах в составе ополчения воевал на Донбассе, вновь отправился в сторону Украины. Об этом он сообщил URA.RU. «Уезжаю в сторону Украины!» — написал он в соцсетях корреспонденту агентства. Григоренко отметил, что пошел рядовым, и пока направляется в сторону военной части. В своем Telegram-канале «ПоZывной Депутат» Григоренко добавил, что для него это вопрос нравственного выбора. «Летом 2014 года моя совесть сказала, что я должен ехать на Донбасс, чтобы защищать женщин и детей. И я нисколько не пожалел о своем решении. Сейчас ситуация гораздо сложнее. Речь не только о защите жителей Донбасса, речь о существовании самой России. Или мы продолжим свое развитие или нас отбросят в Средневековье. И это еще какая мотивация», — отметил он. В Telegram Григоренко заявил, что скоро начнется «финальная битва Правды и Кривды (России и Украины)» — битва за полное освобождение Донбасса. И он не может оставаться в стороне. Он не знает, вернется ли назад, но сейчас такое время, когда «жизни многих важнее жизни одного». Источник URA.RU в окружении Александра Григоренко предположил, что, вероятно, он будет нести службу на освобожденных территориях Украины. Спецоперация по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе началась 24 февраля. Российские войска действуют таким образом, чтобы полностью исключить жертвы среди мирного населения. Это главный приоритет.