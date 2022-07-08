Вероятный преемник Джонсона был готов за полгода до его отставки

Риши Сунак планировал занять пост Бориса Джонсона за полгода до его отставкиФото: depositphotos.com
Сайт кампании в поддержку избрания экс-главы Минфина Британии Риши Сунака на пост премьер-министра был за полгода до отставки Бориса Джонсона. Об этом сообщил политический обозреватель ITV News Роберт Пестон.
«[Сайт] зарегистрирован 23 декабря 2021 года, то есть задолго до отставки Бориса Джонсона. Судя по всему, Сунак, покинувший свое министерское кресло во вторник, продолжительное время тихо готовил свою заявку на лидерство», — написал Роберт Пестон в Twitter (заблокирован в РФ).
Во вторник глава Риши Сунак и глава Минздрава Британии Саджид Джавид подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке. Риши Сунак стал первым, кто объявил о намерении бороться за пост британского премьера, пишет RT. Информационная компания YouGov назвала потенциального преемника Джонсона.
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Сайт кампании в поддержку избрания экс-главы Минфина Британии Риши Сунака на пост премьер-министра был за полгода до отставки Бориса Джонсона. Об этом сообщил политический обозреватель ITV News Роберт Пестон. «[Сайт] зарегистрирован 23 декабря 2021 года, то есть задолго до отставки Бориса Джонсона. Судя по всему, Сунак, покинувший свое министерское кресло во вторник, продолжительное время тихо готовил свою заявку на лидерство», — написал Роберт Пестон в Twitter (заблокирован в РФ). Во вторник глава Риши Сунак и глава Минздрава Британии Саджид Джавид подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке. Риши Сунак стал первым, кто объявил о намерении бороться за пост британского премьера, пишет RT. Информационная компания YouGov назвала потенциального преемника Джонсона.