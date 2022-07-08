Японцев затронули слова Путина после гибели Абэ

09 июля 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

Зрители FNN оценили слова президента России Владимира Путина из-за гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наблюдатели FNN прокомментировали соболезнования президента России Владимира Путина после гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Некоторые из пользователей видеохостинга поблагодарили российского лидера за его слова, другие сравнили политиков двух стран. Один из пользователей вспомнил теплую встречу политиков во время соревнований по дзюдо, которые проходили ранее в России. «Когда я в старших классах школы поехал на соревнования по дзюдо во Владивосток, меня очень впечатлило, как они [президент РФ Владимир Путин и экс-премьер Японии Синдзо Абэ] дружелюбно общались, наблюдая за поединками», — прокомментировал mm ww. Другой наблюдатель поблагодарил президента России Владимира Путина. «Во-первых, хочу пожелать упокоения души экс-премьера [Синдзо] Абэ. Также, президент [России Владимир] Путин, огромное вам спасибо», — написал Аясаки Со. Комментатор blue_sky1016 решил, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ был великим человеком из-за личного знакомства с российским лидером. Он задумался о реакции властей Японии из-за гибели Абэ. «То есть [экс-премьер Японии Синдзо] Абэ был великим человеком, которого признавал даже [президент РФ Владимир] Путин. Интересно, а какую бы в результате реакцию вызвал Кисида (действующий премьер-министр Японии. — Прим. ред.) у мировых лидеров», — поинтересовался blue_sky1016 «А был бы [экс-премьер Японии Синдзо] Абэ сейчас премьером, отношения с Россией были бы не такими. Думаю, он бы приложил усилия для посредничества в украинском конфликте», — предположила Ринко. По его мнению, отношения России и Японии стали бы еще лучше, если бы Абэ был нынешним премьер-министром Японии. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Экс-премьер Японии Абэ выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Наблюдатели FNN прокомментировали соболезнования президента России Владимира Путина после гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Некоторые из пользователей видеохостинга поблагодарили российского лидера за его слова, другие сравнили политиков двух стран. Один из пользователей вспомнил теплую встречу политиков во время соревнований по дзюдо, которые проходили ранее в России. «Когда я в старших классах школы поехал на соревнования по дзюдо во Владивосток, меня очень впечатлило, как они [президент РФ Владимир Путин и экс-премьер Японии Синдзо Абэ] дружелюбно общались, наблюдая за поединками», — прокомментировал mm ww. Другой наблюдатель поблагодарил президента России Владимира Путина. «Во-первых, хочу пожелать упокоения души экс-премьера [Синдзо] Абэ. Также, президент [России Владимир] Путин, огромное вам спасибо», — написал Аясаки Со. Комментатор blue_sky1016 решил, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ был великим человеком из-за личного знакомства с российским лидером. Он задумался о реакции властей Японии из-за гибели Абэ. «То есть [экс-премьер Японии Синдзо] Абэ был великим человеком, которого признавал даже [президент РФ Владимир] Путин. Интересно, а какую бы в результате реакцию вызвал Кисида (действующий премьер-министр Японии. — Прим. ред.) у мировых лидеров», — поинтересовался blue_sky1016 «А был бы [экс-премьер Японии Синдзо] Абэ сейчас премьером, отношения с Россией были бы не такими. Думаю, он бы приложил усилия для посредничества в украинском конфликте», — предположила Ринко. По его мнению, отношения России и Японии стали бы еще лучше, если бы Абэ был нынешним премьер-министром Японии. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Экс-премьер Японии Абэ выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.