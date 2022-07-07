Экс-премьера Японии расстреляли во время выступления

08 июля 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

Синдзо Абэ ранили во время выступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили неизвестные. Это произошло во время его выступления в ходе предвыборной кампании. «Абэ, выступавший с речью в городе Нара, потерял сознание около 11:30 утра 8 июля. Также есть информация о том, что он истекал кровью, упал и был подстрелен из ружья», — сообщает телеканал NHK. Отмечается также, что штаб полиции префектуры Нара занимается подтверждением информации. По данным СМИ, Абэ находится без сознания. Пока никакой другой информации по этому происшествию не сообщается. Синдзо Абэ поддерживал дружеские отношения с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Он ушел с должности в 2020 году. UPD: Сообщается, что экс-премьер не подает признаков жизни. Его ранили в грудь, медики проводили массаж сердца. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили неизвестные. Это произошло во время его выступления в ходе предвыборной кампании. «Абэ, выступавший с речью в городе Нара, потерял сознание около 11:30 утра 8 июля. Также есть информация о том, что он истекал кровью, упал и был подстрелен из ружья», — сообщает телеканал NHK. Отмечается также, что штаб полиции префектуры Нара занимается подтверждением информации. По данным СМИ, Абэ находится без сознания. Пока никакой другой информации по этому происшествию не сообщается. Синдзо Абэ поддерживал дружеские отношения с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Он ушел с должности в 2020 году. UPD: Сообщается, что экс-премьер не подает признаков жизни. Его ранили в грудь, медики проводили массаж сердца.