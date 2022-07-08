Путин выразил соболезнования родным Синдзо Абэ

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Синдзо Абэ много сделал для развития отношений с Россией, подчеркнул Владимир Путин Фото:
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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб после покушения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Еко Абэ, Уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина.

Ранее преступник несколько раз выстрелил в Синдзо Абэ из дробовика во время его выступления в ходе предвыборной компании. Абэ был доставлен в больницу, где позже скончался, пишет RT. Стрелявший в экс премьер-министра заявил, что был недоволен деятельность политика, сообщает телеканал 360.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб после покушения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Уважаемая госпожа Еко Абэ, Уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина. Ранее преступник несколько раз выстрелил в Синдзо Абэ из дробовика во время его выступления в ходе предвыборной компании. Абэ был доставлен в больницу, где позже скончался, пишет RT. Стрелявший в экс премьер-министра заявил, что был недоволен деятельность политика, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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