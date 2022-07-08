Путин выразил соболезнования родным Синдзо Абэ

08 июля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Синдзо Абэ много сделал для развития отношений с Россией, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб после покушения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Уважаемая госпожа Еко Абэ, Уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина. Ранее преступник несколько раз выстрелил в Синдзо Абэ из дробовика во время его выступления в ходе предвыборной компании. Абэ был доставлен в больницу, где позже скончался, пишет RT. Стрелявший в экс премьер-министра заявил, что был недоволен деятельность политика, сообщает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб после покушения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Уважаемая госпожа Еко Абэ, Уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина. Ранее преступник несколько раз выстрелил в Синдзо Абэ из дробовика во время его выступления в ходе предвыборной компании. Абэ был доставлен в больницу, где позже скончался, пишет RT. Стрелявший в экс премьер-министра заявил, что был недоволен деятельность политика, сообщает телеканал 360.