Жители Курганской области нашли опасный артиллерийский снаряд

Снаряд был обнаружен между деревней Осиновка и селом Давыдовка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Артиллерийский снаряд с головным взрывателем был обнаружен местными жителями в Притобольном районе (Курганская область). Об этом рассказали в СМИ.

«Прибывшие на место взрывотехники ОМОН „Скиф“ территориального управления Росгвардии установили, что найденный в поле предмет является артиллерийским снарядом калибра 120 миллиметров времен Гражданской войны с головным взрывателем. Снаряд был подвержен значительной коррозии», — написано на сайте ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Курганской области.

В ходе проверки специалисты ведомства приняли решение уничтожить опасную находку. Ликвидация снаряда проходила при строгом соблюдении всех правил безопасности.

URA.RU писало ранее, что житель села Новый Просвет обнаружил в лесном массиве около 300 артиллерийских снарядов и мин. Часть из которых представляла реальную угрозу. Мина также была обнаружена возле трассы Курган-Екатеринбург дорожными рабочими. Кроме того, почти три десятка выстрелов от гранатомета РПГ-2 со следами коррозии обнаружил велосипедист из Шадринска Курганской области на территории бывшей воинской части. На место выезжали взрывотехники ОМОН. А на берегу озера Окунево в Щучанском районе это же подразделение обнаружило более 100 артиллерийских снарядов и мин.