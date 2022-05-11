На территории бывшей воинской части обнаружили 29 ржавых выстрелов для гранатомета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Почти три десятка выстрелов от гранатомета РПГ-2 со следами коррозии обнаружил велосипедист из Шадринска Курганской области на территории бывшей воинской части. На место выезжали взрывотехники ОМОН, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Специалисты группы разминирования ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии по Курганской области обследовали 29 предметов, внешне похожих на боеприпасы, которые были найдены местным жителем во время велопрогулки на территории бывшей воинской части. Взрывотехники Росгвардии установили, что это выстрелы от гранатомета РПГ-2 со следами коррозии, не представляющие угрозы взрыва», — рассказали в ведомстве.

Все обнаруженные предметы передали следственно-оперативной группе. В Росгвардии напоминают курганцам, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. При этом необходимо быть предельно осторожными и не приближаться к находке.

Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Окунево в Щучанском районе Курганской области в конце апреля обнаружили более 100 артиллерийских снарядов и мин. Семь боеприпасов уничтожили на месте. Остальные снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Ранее на берегу озера в Щучье уже неоднократно находили боеприпасы.

Шадринский велосипедист нашел 29 выстрелов для гранатомета Фото предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии