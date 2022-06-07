Курганец нашел в лесу несколько сотен опасных снарядов и мин. Фото

08 июня 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Под Курганом взрывотехники ОМОН уничтожили опасные боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель села Новый Просвет Курганской области обнаружил в лесном массиве около 300 артиллерийских снарядов и мин. Часть боеприпасов оказалась опасной. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области «Прибывшие на место взрывотехники, осмотрев более 290 предметов, внешне похожих на боеприпасы, установили, что это артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра со следами глубокой коррозии. 66 из них представляли угрозу, поэтому были уничтожены с соблюдением всех мер предосторожности. Снаряды, не содержащие взрывчатых веществ, переданы следственно-оперативной группе», — говорится на сайте ведомства. В Росгвардии напомнили гражданам, что при обнаружении мины или гранаты необходимо соблюдать осторожность, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало о том, что возле трассы Курган—Екатеринбург дорожные рабочие обнаружили мину. Боеприпас обезвредили взрывотехники ОМОН. Также в Курганской области велосипедист нашел десятки боеприпасов для гранатомета. Под Курганом местный житель нашел в лесу более 60 опасных боеприпасов Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Житель села Новый Просвет Курганской области обнаружил в лесном массиве около 300 артиллерийских снарядов и мин. Часть боеприпасов оказалась опасной. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области «Прибывшие на место взрывотехники, осмотрев более 290 предметов, внешне похожих на боеприпасы, установили, что это артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра со следами глубокой коррозии. 66 из них представляли угрозу, поэтому были уничтожены с соблюдением всех мер предосторожности. Снаряды, не содержащие взрывчатых веществ, переданы следственно-оперативной группе», — говорится на сайте ведомства. В Росгвардии напомнили гражданам, что при обнаружении мины или гранаты необходимо соблюдать осторожность, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало о том, что возле трассы Курган—Екатеринбург дорожные рабочие обнаружили мину. Боеприпас обезвредили взрывотехники ОМОН. Также в Курганской области велосипедист нашел десятки боеприпасов для гранатомета.