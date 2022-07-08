О задымлении на автодороге водители сообщили утром 9 июля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские водители сообщили о задымлении трассы в сторону Челябинска и сильном неприятном запахе. В агентство URA.RU обратились очевидцы.

«В стороне трассы на Челябинск дым стоит. Запах гари еще такой неприятный. С мужем увидели, когда на отдых собрались — уже в пути», — пояснила одна из подписчиц агентства. Она же предоставила фото в качестве доказательства.

На момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось получить информацию в надзорных ведомствах и министерствах о причинах случившегося. На официальных ресурсах и источниках объяснений также пока нет.

Месяцем ранее на автомобильной дороге Курган — Тюмень наблюдался дым, создававший плохую видимость для водителей. Видеозапись движения по задымленной трассе появилось в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Дым поднялся над автодорогой Фото: от подписчицы URA.RU