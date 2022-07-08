08 июля 2022

Над трассой Курган — Челябинск замечен дым и пахнет гарью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, автодорога, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
О задымлении на автодороге водители сообщили утром 9 июля (архивное фото) Фото:

Курганские водители сообщили о задымлении трассы в сторону Челябинска и сильном неприятном запахе. В агентство URA.RU обратились очевидцы.

«В стороне трассы на Челябинск дым стоит. Запах гари еще такой неприятный. С мужем увидели, когда на отдых собрались — уже в пути», — пояснила одна из подписчиц агентства. Она же предоставила фото в качестве доказательства.

На момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось получить информацию в надзорных ведомствах и министерствах о причинах случившегося. На официальных ресурсах и источниках объяснений также пока нет.

Месяцем ранее на автомобильной дороге Курган — Тюмень наблюдался дым, создававший плохую видимость для водителей. Видеозапись движения по задымленной трассе появилось в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Дым поднялся над автодорогой
Фото:

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Курганские водители сообщили о задымлении трассы в сторону Челябинска и сильном неприятном запахе. В агентство URA.RU обратились очевидцы. «В стороне трассы на Челябинск дым стоит. Запах гари еще такой неприятный. С мужем увидели, когда на отдых собрались — уже в пути», — пояснила одна из подписчиц агентства. Она же предоставила фото в качестве доказательства. На момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось получить информацию в надзорных ведомствах и министерствах о причинах случившегося. На официальных ресурсах и источниках объяснений также пока нет. Месяцем ранее на автомобильной дороге Курган — Тюмень наблюдался дым, создававший плохую видимость для водителей. Видеозапись движения по задымленной трассе появилось в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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