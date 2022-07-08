Курганские водители сообщили о задымлении трассы в сторону Челябинска и сильном неприятном запахе. В агентство URA.RU обратились очевидцы.
«В стороне трассы на Челябинск дым стоит. Запах гари еще такой неприятный. С мужем увидели, когда на отдых собрались — уже в пути», — пояснила одна из подписчиц агентства. Она же предоставила фото в качестве доказательства.
На момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось получить информацию в надзорных ведомствах и министерствах о причинах случившегося. На официальных ресурсах и источниках объяснений также пока нет.
Месяцем ранее на автомобильной дороге Курган — Тюмень наблюдался дым, создававший плохую видимость для водителей. Видеозапись движения по задымленной трассе появилось в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Дым поднялся над автодорогой
Фото: от подписчицы URA.RU
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Курганские водители сообщили о задымлении трассы в сторону Челябинска и сильном неприятном запахе. В агентство URA.RU обратились очевидцы. «В стороне трассы на Челябинск дым стоит. Запах гари еще такой неприятный. С мужем увидели, когда на отдых собрались — уже в пути», — пояснила одна из подписчиц агентства. Она же предоставила фото в качестве доказательства. На момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось получить информацию в надзорных ведомствах и министерствах о причинах случившегося. На официальных ресурсах и источниках объяснений также пока нет. Месяцем ранее на автомобильной дороге Курган — Тюмень наблюдался дым, создававший плохую видимость для водителей. Видеозапись движения по задымленной трассе появилось в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».