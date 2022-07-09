Поляки устроили антиукраинскую акцию на футбольном матче

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Футболисты из Польши сыграли с исландской командой Фото:

В Польше болельщики организовали антиукраинскую акцию во время футбольного матча Лиги конференций УЕФА. Фанаты вывесили баннер о Волынской трагедии.

Фанаты вывесили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!» во время матча «Погонь» (Польша) — «Рейкьявик» (Исландия) Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

В 1943 году украинская армия и националисты уничтожили этническое польское население на территории Волыни (Западная Украина), передает «Царьград». Эта территория была под управлением Польши до 1939 года.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В Польше болельщики организовали антиукраинскую акцию во время футбольного матча Лиги конференций УЕФА. Фанаты вывесили баннер о Волынской трагедии. Фанаты вывесили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!» во время матча «Погонь» (Польша) — «Рейкьявик» (Исландия) Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на украинское издание «Обозреватель». В 1943 году украинская армия и националисты уничтожили этническое польское население на территории Волыни (Западная Украина), передает «Царьград». Эта территория была под управлением Польши до 1939 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...