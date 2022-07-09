РБК: ЧВК «Вагнера» набирает добровольцев на Украину

Добровольцам «Группы Вагнера» обещают 240 тысяч рублей в месяц за участие в спецоперации, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания (ЧВК) «Группа Вагнера» открыла набор добровольцев для участия в специальной операции на Украине. Об условиях набора и размере зарплаты в разговоре с представителем ЧВК узнал корреспондент агентства РБК.

«Старше 50 лет рассматриваются специалисты, востребованные для компании, с хорошим здоровьем — в индивидуальном порядке», — заявил корреспонденту сотрудник представительства ЧВК по Московской области. Ежемесячное вознаграждение за участие в боевых действиях на Украине составляет 240 тысяч рублей без учета премий, срок командировки оговаривается по факту прибытия, рассказали в представительстве. «Рассчитывайте на 4+ месяца», — добавил собеседник.

Обучение добровольцев продлится неделю. Представитель ЧВК назвал этот срок «неделей слаживания с боевыми товарищами». «Если вы, к примеру, инженер, то есть люди с высшим военным образованием, инженерным, которые прошли и Чечню, и Афган, специалисты по минно-подрывному делу… И все это без построений, „товарищ майор“ и вот этого всего», — объяснил он.

Собеседник также описал примерное расписание боевой подготовки добровольцев. «Днем до обеда — это в полях, практика, а теория после обеда. Все разбрелись по своим направлениям и занимаются. Затем отправляют туда [на Украину]», — разъяснил представитель.

Вступить в ряды «Группы Вагнера» могут люди с паспортом любой страны, кроме входящих в ЕС и НАТО и Украину. Минимальный возрастной порог для кандидата — 22 года, но только в случае, если он является участником боевых действий на Украине. Кандидату без специальной подготовки должно быть от 24 до 50 лет, объяснил сотрудник ЧВК. Если же доброволец отслужил полный контракт, то его могут взять по достижении 23 лет, уточнил он.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны.

Позже URA.RU сообщало, что «Группа Вагнера» открыла представительство и объявила о наборе военных на службу в Курганской области. Кроме того, представительства ЧВК открылись ДНР, ЛНР, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Пермском и Приморском краях и других регионах.

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