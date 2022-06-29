29 июня 2022

ЧВК «Вагнер» открыло представительство в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, военные, солдаты, днр, бугас, комендатура
Курганских военных приглашают на службу с зарплатой от 240 тысяч рублей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» открыло представительство в Курганской области и объявило о наборе военных на службу. Об этом говорится в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Дружная команда добровольцев, работающих в самых ответственных местах, расширяет штат. Ты точно слышал про нас, в курсе нашей репутации и успехов. Зарплата — как у программистов, только без долгих лет обучения, посаженного зрения и больной спины. Тьма вакансий от тыла до передовой, воздуха и ПВО», — говорится в объявлении.

В том числе представительства ЧВК «Вагнер» открылись в ДНР, ЛНР, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Пермском и Приморском краях и других регионах. Зарплату обещают от 240 тысяч рублей. В качестве требований указано отсутствие судимости, связанной с экстремизмом, терроризмом или с изнасилованием. В том числе у военного должно быть хорошее здоровье и отсутствие серьезных заболеваний, таких как сифилис, гепатит В или С, туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет или онкозаболевание.

URA.RU обратилось за комментарием по указанному в объявлении номеру. Представитель компании обещал перезвонить после согласования комментария с руководством.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» открыло представительство в Курганской области и объявило о наборе военных на службу. Об этом говорится в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте». «Дружная команда добровольцев, работающих в самых ответственных местах, расширяет штат. Ты точно слышал про нас, в курсе нашей репутации и успехов. Зарплата — как у программистов, только без долгих лет обучения, посаженного зрения и больной спины. Тьма вакансий от тыла до передовой, воздуха и ПВО», — говорится в объявлении. В том числе представительства ЧВК «Вагнер» открылись в ДНР, ЛНР, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Пермском и Приморском краях и других регионах. Зарплату обещают от 240 тысяч рублей. В качестве требований указано отсутствие судимости, связанной с экстремизмом, терроризмом или с изнасилованием. В том числе у военного должно быть хорошее здоровье и отсутствие серьезных заболеваний, таких как сифилис, гепатит В или С, туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет или онкозаболевание. URA.RU обратилось за комментарием по указанному в объявлении номеру. Представитель компании обещал перезвонить после согласования комментария с руководством. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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