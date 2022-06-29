ЧВК «Вагнер» открыло представительство в Кургане

30 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Курганских военных приглашают на службу с зарплатой от 240 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» открыло представительство в Курганской области и объявило о наборе военных на службу. Об этом говорится в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте». «Дружная команда добровольцев, работающих в самых ответственных местах, расширяет штат. Ты точно слышал про нас, в курсе нашей репутации и успехов. Зарплата — как у программистов, только без долгих лет обучения, посаженного зрения и больной спины. Тьма вакансий от тыла до передовой, воздуха и ПВО», — говорится в объявлении. В том числе представительства ЧВК «Вагнер» открылись в ДНР, ЛНР, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Пермском и Приморском краях и других регионах. Зарплату обещают от 240 тысяч рублей. В качестве требований указано отсутствие судимости, связанной с экстремизмом, терроризмом или с изнасилованием. В том числе у военного должно быть хорошее здоровье и отсутствие серьезных заболеваний, таких как сифилис, гепатит В или С, туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет или онкозаболевание. URA.RU обратилось за комментарием по указанному в объявлении номеру. Представитель компании обещал перезвонить после согласования комментария с руководством. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» открыло представительство в Курганской области и объявило о наборе военных на службу. Об этом говорится в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте». «Дружная команда добровольцев, работающих в самых ответственных местах, расширяет штат. Ты точно слышал про нас, в курсе нашей репутации и успехов. Зарплата — как у программистов, только без долгих лет обучения, посаженного зрения и больной спины. Тьма вакансий от тыла до передовой, воздуха и ПВО», — говорится в объявлении. В том числе представительства ЧВК «Вагнер» открылись в ДНР, ЛНР, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Пермском и Приморском краях и других регионах. Зарплату обещают от 240 тысяч рублей. В качестве требований указано отсутствие судимости, связанной с экстремизмом, терроризмом или с изнасилованием. В том числе у военного должно быть хорошее здоровье и отсутствие серьезных заболеваний, таких как сифилис, гепатит В или С, туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет или онкозаболевание. URA.RU обратилось за комментарием по указанному в объявлении номеру. Представитель компании обещал перезвонить после согласования комментария с руководством. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.