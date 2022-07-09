В Испании перечислили 10 лживых заявлений с саммита НАТО

Заявления участников саммита НАТО совершенно не отвечают действительности, считает испанский журналист Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Североатлантический альянс несет ответственность за эскалации вооруженных конфликтов, загрязнение окружающей среды и расширение военно-промышленного комплекса в то время, как представители организации обвиняют в этих проблемах сторонние государства. Статью об этом написал журналист информационного портала Rebelion Рафаэль Сильва. Он перечислила десять лживых заявлений, прозвучавших на саммите НАТО:

«НАТО — оборонительная организация». По мнению Сильвы, тот факт, что НАТО является воинственной и патриархальной организацией, очевиден. «НАТО всегда делала ставку на военную эскалацию, милитаризацию своих членов и увеличение оборонного бюджета. Она сама по себе военная, и здесь нет места другому подходу», — написал он. «У Путина экспансионистские и империалистические устремления». В ответ на это высказывание журналист напомнил, что Североатлантический альянс продолжает отправлять оружие на Украину, не желая даже начинать переговоры о мирном урегулировании конфликта. В связи с этим он сделал вывод: «Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь». «Мы, союзники, стали сильнее и сплоченнее, чем когда-либо». По мнению журналиста, это «объединение» указывает лишь на то, что США превращается в единую военную колонию. «Россия — главная угроза. Если точнее, то заявили, что Россия представляет «более значимую и прямую угрозу» странам альянса». С помощью этого заявления США пытаются продолжить пользоваться европейскими ресурсами для борьбы с Москвой, считает Сильва. «На самом деле это мы, страны НАТО, угрожали расширением организации на протяжении нескольких десятилетий», — добавил он. «Китай — вызов нашим ценностям». «Разве не понятно, что это враждебные и провокационные заявления? Неужели наши лидеры НАТО не понимают, что такие заявления только вызывают отторжение у народов, которые должны были быть не нашими «вызовами», а братьями?», — комментирует этот тезис журналист. По его мнению, этими словами лидеры НАТО лишь признают, что Китай обогнал США в технологическом развитии. «НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории». Этим заявлением лидеры лишь пытаются запугать соседствующие страны, объясняет автор. «НАТО занялась проблемами, вызванными глобальным потеплением». Это высказывание является ложью, как минимум, из-за того, что альянс несет ответственность за выбросы парниковых газов больше, чем многие государства в мире, а армии Пентагона являются самыми «загрязняющими элементами» на планете. «НАТО также займется южным флангом». По словам Сильвы, на самом деле участники встречи договорились бороться с террористическими группировками в Сахеле, а также рассматривать миграцию на южной стороне как «гибридную угрозу. «Как можно называть миграцию «угрозой», если сами страны НАТО несут ответственность за катастрофические условия, из-за которых люди вынуждены мигрировать?», — отметил он. «НАТО должна увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП. Председатель правительства Педро Санчес обещал сделать это в ближайшие десять лет». За счет этих решений Североатлантический альянс хочет продолжить спонсировать насилие, происходящее в мире, считает журналист. «Если хочешь мира, нужно приготовиться к миру… Страны альянса — антиподы культуры мира», — написал он. «Мы живем в более опасном и непредсказуемом мире». «Это, без сомнения, самое циничное и скандальное заявление из всех, которые прозвучали на саммите», — заявил Сильва. Автор в недоумении от того, как люди, которые «своими руками» делают мир более опасным, могут разбрасываться подобными заявлениями. «Именно такие структуры, как НАТО, несут ответственность за войны, вооруженную эскалацию, расширение военно-промышленного комплекса и появление в мире такой сильной ненависти, страданий, голода, насильственных перемещений, опустошенности и разрухи», — резюмировал журналист.