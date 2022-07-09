В Испании перечислили 10 лживых заявлений с саммита НАТО

Заявления участников саммита НАТО совершенно не отвечают действительности, считает испанский журналист
Североатлантический альянс несет ответственность за эскалации вооруженных конфликтов, загрязнение окружающей среды и расширение военно-промышленного комплекса в то время, как представители организации обвиняют в этих проблемах сторонние государства. Статью об этом написал журналист информационного портала Rebelion Рафаэль Сильва. Он перечислила десять лживых заявлений, прозвучавших на саммите НАТО:
- «НАТО — оборонительная организация». По мнению Сильвы, тот факт, что НАТО является воинственной и патриархальной организацией, очевиден. «НАТО всегда делала ставку на военную эскалацию, милитаризацию своих членов и увеличение оборонного бюджета. Она сама по себе военная, и здесь нет места другому подходу», — написал он.
- «У Путина экспансионистские и империалистические устремления». В ответ на это высказывание журналист напомнил, что Североатлантический альянс продолжает отправлять оружие на Украину, не желая даже начинать переговоры о мирном урегулировании конфликта. В связи с этим он сделал вывод: «Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь».
- «Мы, союзники, стали сильнее и сплоченнее, чем когда-либо». По мнению журналиста, это «объединение» указывает лишь на то, что США превращается в единую военную колонию.
- «Россия — главная угроза. Если точнее, то заявили, что Россия представляет «более значимую и прямую угрозу» странам альянса». С помощью этого заявления США пытаются продолжить пользоваться европейскими ресурсами для борьбы с Москвой, считает Сильва. «На самом деле это мы, страны НАТО, угрожали расширением организации на протяжении нескольких десятилетий», — добавил он.
- «Китай — вызов нашим ценностям». «Разве не понятно, что это враждебные и провокационные заявления? Неужели наши лидеры НАТО не понимают, что такие заявления только вызывают отторжение у народов, которые должны были быть не нашими «вызовами», а братьями?», — комментирует этот тезис журналист. По его мнению, этими словами лидеры НАТО лишь признают, что Китай обогнал США в технологическом развитии.
- «НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории». Этим заявлением лидеры лишь пытаются запугать соседствующие страны, объясняет автор.
- «НАТО занялась проблемами, вызванными глобальным потеплением». Это высказывание является ложью, как минимум, из-за того, что альянс несет ответственность за выбросы парниковых газов больше, чем многие государства в мире, а армии Пентагона являются самыми «загрязняющими элементами» на планете.
- «НАТО также займется южным флангом». По словам Сильвы, на самом деле участники встречи договорились бороться с террористическими группировками в Сахеле, а также рассматривать миграцию на южной стороне как «гибридную угрозу. «Как можно называть миграцию «угрозой», если сами страны НАТО несут ответственность за катастрофические условия, из-за которых люди вынуждены мигрировать?», — отметил он.
- «НАТО должна увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП. Председатель правительства Педро Санчес обещал сделать это в ближайшие десять лет». За счет этих решений Североатлантический альянс хочет продолжить спонсировать насилие, происходящее в мире, считает журналист. «Если хочешь мира, нужно приготовиться к миру… Страны альянса — антиподы культуры мира», — написал он.
- «Мы живем в более опасном и непредсказуемом мире». «Это, без сомнения, самое циничное и скандальное заявление из всех, которые прозвучали на саммите», — заявил Сильва. Автор в недоумении от того, как люди, которые «своими руками» делают мир более опасным, могут разбрасываться подобными заявлениями. «Именно такие структуры, как НАТО, несут ответственность за войны, вооруженную эскалацию, расширение военно-промышленного комплекса и появление в мире такой сильной ненависти, страданий, голода, насильственных перемещений, опустошенности и разрухи», — резюмировал журналист.
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