09 июля 2022

Канада вернет Германии турбину для «Северного потока»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Решение было принято канадской стороной вопреки возражениям правительства Украины Фото:

Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин Nord Stream 1 в Германию. В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии пострадает от очень серьезных трудностей, а сами немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы» — сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на заявление Уилкинсон.

Издание отмечает, что решение было принято вопреки возражениям правительства Украины и многочисленной украинской диаспоры в Канаде. Они утверждали, что возвращение турбины наддува подорвет санкционный режим.

«Газпром» 15 июня сообщил об остановке еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», работающей в рамках газопровода «Северный поток». Это произошло из-за застрявшего на заводе в результате ремонта насоса. В сообщении компании сказано, что с 16 июня возможный объем поставок по газопроводу не будет превышать 67 млн кубометров в сутки, сообщает сайт МК.RU.

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Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. «Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин Nord Stream 1 в Германию. В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии пострадает от очень серьезных трудностей, а сами немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы» — сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на заявление Уилкинсон. Издание отмечает, что решение было принято вопреки возражениям правительства Украины и многочисленной украинской диаспоры в Канаде. Они утверждали, что возвращение турбины наддува подорвет санкционный режим. «Газпром» 15 июня сообщил об остановке еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», работающей в рамках газопровода «Северный поток». Это произошло из-за застрявшего на заводе в результате ремонта насоса. В сообщении компании сказано, что с 16 июня возможный объем поставок по газопроводу не будет превышать 67 млн кубометров в сутки, сообщает сайт МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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