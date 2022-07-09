Канада вернет Германии турбину для «Северного потока»

10 июля 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

Решение было принято канадской стороной вопреки возражениям правительства Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. «Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин Nord Stream 1 в Германию. В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии пострадает от очень серьезных трудностей, а сами немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы» — сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на заявление Уилкинсон. Издание отмечает, что решение было принято вопреки возражениям правительства Украины и многочисленной украинской диаспоры в Канаде. Они утверждали, что возвращение турбины наддува подорвет санкционный режим. «Газпром» 15 июня сообщил об остановке еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», работающей в рамках газопровода «Северный поток». Это произошло из-за застрявшего на заводе в результате ремонта насоса. В сообщении компании сказано, что с 16 июня возможный объем поставок по газопроводу не будет превышать 67 млн кубометров в сутки, сообщает сайт МК .RU . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. «Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин Nord Stream 1 в Германию. В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии пострадает от очень серьезных трудностей, а сами немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы» — сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на заявление Уилкинсон. Издание отмечает, что решение было принято вопреки возражениям правительства Украины и многочисленной украинской диаспоры в Канаде. Они утверждали, что возвращение турбины наддува подорвет санкционный режим. «Газпром» 15 июня сообщил об остановке еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», работающей в рамках газопровода «Северный поток». Это произошло из-за застрявшего на заводе в результате ремонта насоса. В сообщении компании сказано, что с 16 июня возможный объем поставок по газопроводу не будет превышать 67 млн кубометров в сутки, сообщает сайт МК.RU.