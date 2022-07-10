Диетолог назвала продукты, которые помогут пережить жару

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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, овощи, помидор, помидоры, урожай
Диетолог порекомендовала есть больше свежих овощей и зелени в жару Фото:

В жаркую погоду необходимо отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам и исключать калорийные блюда из рациона. О подходящем для жары питании рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

«Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, ягодам и зелени, а также делайте домашние лимонады, к примеру, на основе зеленого чая или минеральной воды. Подсластить их можно натуральным и полезным сахарозаменителем — сиропом топинамбура», — сказала Дюваль в беседе с агентством «Ридус».

Диетолог порекомендовала включить в рацион приготовленные в духовке или на пару белковые продукты (белую рыбу и нежирные сорта мяса). «В жаркую погоду лучше исключить калорийные блюда, жирное мясо, пищу, богатую консервантами, например полуфабрикаты, а также сладости, газировку и соки. Такие продукты провоцируют воспаление, а вместе с перегреванием организма это еще больше усугубляет самочувствие в жару», — добавила она.

Ранее врач-диетолог, невролог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина в интервью URA.RU рассказала, что в жару следует употреблять острую пищу, пить горячий чай и лимонады с мятой. Эти продукты позволяют организму самостоятельно регулировать температуру и охлаждать тело, объясняла она.

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В жаркую погоду необходимо отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам и исключать калорийные блюда из рациона. О подходящем для жары питании рассказала диетолог Анжелика Дюваль. «Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, ягодам и зелени, а также делайте домашние лимонады, к примеру, на основе зеленого чая или минеральной воды. Подсластить их можно натуральным и полезным сахарозаменителем — сиропом топинамбура», — сказала Дюваль в беседе с агентством «Ридус». Диетолог порекомендовала включить в рацион приготовленные в духовке или на пару белковые продукты (белую рыбу и нежирные сорта мяса). «В жаркую погоду лучше исключить калорийные блюда, жирное мясо, пищу, богатую консервантами, например полуфабрикаты, а также сладости, газировку и соки. Такие продукты провоцируют воспаление, а вместе с перегреванием организма это еще больше усугубляет самочувствие в жару», — добавила она. Ранее врач-диетолог, невролог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина в интервью URA.RU рассказала, что в жару следует употреблять острую пищу, пить горячий чай и лимонады с мятой. Эти продукты позволяют организму самостоятельно регулировать температуру и охлаждать тело, объясняла она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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