Диетолог назвала продукты, которые помогут пережить жару

10 июля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Диетолог порекомендовала есть больше свежих овощей и зелени в жару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В жаркую погоду необходимо отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам и исключать калорийные блюда из рациона. О подходящем для жары питании рассказала диетолог Анжелика Дюваль. «Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, ягодам и зелени, а также делайте домашние лимонады, к примеру, на основе зеленого чая или минеральной воды. Подсластить их можно натуральным и полезным сахарозаменителем — сиропом топинамбура», — сказала Дюваль в беседе с агентством «Ридус». Диетолог порекомендовала включить в рацион приготовленные в духовке или на пару белковые продукты (белую рыбу и нежирные сорта мяса). «В жаркую погоду лучше исключить калорийные блюда, жирное мясо, пищу, богатую консервантами, например полуфабрикаты, а также сладости, газировку и соки. Такие продукты провоцируют воспаление, а вместе с перегреванием организма это еще больше усугубляет самочувствие в жару», — добавила она. Ранее врач-диетолог, невролог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина в интервью URA.RU рассказала, что в жару следует употреблять острую пищу, пить горячий чай и лимонады с мятой. Эти продукты позволяют организму самостоятельно регулировать температуру и охлаждать тело, объясняла она. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В жаркую погоду необходимо отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам и исключать калорийные блюда из рациона. О подходящем для жары питании рассказала диетолог Анжелика Дюваль. «Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, ягодам и зелени, а также делайте домашние лимонады, к примеру, на основе зеленого чая или минеральной воды. Подсластить их можно натуральным и полезным сахарозаменителем — сиропом топинамбура», — сказала Дюваль в беседе с агентством «Ридус». Диетолог порекомендовала включить в рацион приготовленные в духовке или на пару белковые продукты (белую рыбу и нежирные сорта мяса). «В жаркую погоду лучше исключить калорийные блюда, жирное мясо, пищу, богатую консервантами, например полуфабрикаты, а также сладости, газировку и соки. Такие продукты провоцируют воспаление, а вместе с перегреванием организма это еще больше усугубляет самочувствие в жару», — добавила она. Ранее врач-диетолог, невролог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина в интервью URA.RU рассказала, что в жару следует употреблять острую пищу, пить горячий чай и лимонады с мятой. Эти продукты позволяют организму самостоятельно регулировать температуру и охлаждать тело, объясняла она.