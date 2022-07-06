Доктор Коробкина назвала еду, помогающую охладиться в жару

06 июля 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

В жару желательно употреблять острую пищу, отметила Анна Коробкина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В жару следует употреблять острую пищу, пить горячий чай и лимонады с мятой. Эти продукты позволяют организму самостоятельно регулировать температуру и охлаждать тело. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, невролог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина. «Если мы проведем аналогию со странами, где реально постоянно жарко, например, это Индия, Китай, Таиланд, Мексика, то там постоянно употребляют острую пищу. В еду добавляют различные специи — кари, перец чили, халапеньо. Потому что острая пища помогает быстрее охладиться и сохранить чуть пониженную температуру. Она усиливает кровоток, разогревает организм, в итоге человек потеет, пот испаряется, происходит охлаждение. Таким образом тело самостоятельно регулирует температуру и тепло возвращается медленнее», — объяснила Анна Коробкина. Врач-диетолог добавила, что по аналогии с острой пищей работает и горячий черный чай. «Также если мы обратимся к опыту южан, узбеков или арабов, то они пьют в жару горячий чай в пиалах. Это тот же принцип, что и с острой едой. Организм нагревается, начинается выделение пота, тело охлаждается. Единственное, одежда при этом должна быть из льняных, хлопковых легких тканей, чтобы помочь выделению пота. То есть не синтетика», — подчеркнула Коробкина. Собеседница агентства отметила, что употребление в пищу ментола также поможет в охлаждении организма. «Чтобы обмануть свое собственное ощущение, можно, например, использовать мяту или то, что содержит ментол. Пить лимонады с их добавлением. Из-за ментола мы чувствуем холодок. В результате запускается механизм, который передает в мозг информацию о том, что падает температура. То есть ментол обманывает рецептор. И за счет этой созданной иллюзии мы можем почувствовать прохладу», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В жару следует употреблять острую пищу, пить горячий чай и лимонады с мятой. Эти продукты позволяют организму самостоятельно регулировать температуру и охлаждать тело. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, невролог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина. «Если мы проведем аналогию со странами, где реально постоянно жарко, например, это Индия, Китай, Таиланд, Мексика, то там постоянно употребляют острую пищу. В еду добавляют различные специи — кари, перец чили, халапеньо. Потому что острая пища помогает быстрее охладиться и сохранить чуть пониженную температуру. Она усиливает кровоток, разогревает организм, в итоге человек потеет, пот испаряется, происходит охлаждение. Таким образом тело самостоятельно регулирует температуру и тепло возвращается медленнее», — объяснила Анна Коробкина. Врач-диетолог добавила, что по аналогии с острой пищей работает и горячий черный чай. «Также если мы обратимся к опыту южан, узбеков или арабов, то они пьют в жару горячий чай в пиалах. Это тот же принцип, что и с острой едой. Организм нагревается, начинается выделение пота, тело охлаждается. Единственное, одежда при этом должна быть из льняных, хлопковых легких тканей, чтобы помочь выделению пота. То есть не синтетика», — подчеркнула Коробкина. Собеседница агентства отметила, что употребление в пищу ментола также поможет в охлаждении организма. «Чтобы обмануть свое собственное ощущение, можно, например, использовать мяту или то, что содержит ментол. Пить лимонады с их добавлением. Из-за ментола мы чувствуем холодок. В результате запускается механизм, который передает в мозг информацию о том, что падает температура. То есть ментол обманывает рецептор. И за счет этой созданной иллюзии мы можем почувствовать прохладу», — подытожила она.