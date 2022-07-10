В ХМАО на отдых приедут дети из Донбасса

В ХМАО приедут 300 детей из Макеевки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО для оздоровления и отдыха из Макеевки (ДНР) приедут 300 детей. Отдых организован властями региона в рамках сотрудничества, подписанного окружным правительством и администрацией Макеевки. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В течение июля и августа ХМАО примет 300 детей в возрасте от 7 до 14 лет из города Макеевка Донецкой Народной Республики. В рамках специально подготовленных программ дети, в числе которых — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие кормильца, дети из семей в трудной жизненной ситуации, дети военнослужащих — смогут отдохнуть и получить услуги по медико-социальной реабилитации», — сказано в сообщении окружного департамента.

Отдых детей из Макеевки будет организован в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском и Кондинском районах. Планируется, что первая смена начнет работу с 20 июля. Главная задача — реабилитация школьников, которые на протяжении последних восьми лет жили под обстрелами. «Наша основная задача — помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье», — сказали в депсвязей со ссылкой на слова директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает оказание Макеевке и ее жителям помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, гуманитарную помощь.

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