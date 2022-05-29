Власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой

Югра поможет Макеевке вернуться к нормальной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Документ предусматривает оказание Макеевке и ее жителям помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, гуманитарную помощь. Также там обозначены направления сотрудничества в сфере промышленности, АПК, развития предпринимательства, науки и образования, спорта, индустрии туризма, молодежной политики, культуры, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения. «Югра — наш партнер с 2017 года. Планы, которые мы обсудили с Натальей Владимировной, большие. Надеюсь, постепенно мы будем двигаться к лучшему. Огромное спасибо за поддержку, внимание», — сказал Ключаров.

Глава ХМАО отметила, что договор о сотрудничестве работает в обе стороны. «Не только мы будем помогать, оказывать содействие, участвовать в развитии Макеевки. Это работает в обратную сторону, что тоже очень важно», — прокомментировала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО Наталья Комарова отправилась в ДНР. Сначала она прибыла в Мариуполь, где вместе с добровольцами раздавала горячее питание местным жителям. А затем переехала в Донецк на встречу с главой ДНР.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.

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