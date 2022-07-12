Офтальмолог Шилова рассказала, как цвет глаз влияет на здоровье

Люди с голубыми глазами подвержены меланомам, а кареглазые страдают от глауком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люди с голубыми глазами подвержены злокачественным опухолям — меланомам, а кареглазые страдают от глауком. Об этом URA.RU рассказала Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Клиники доктора Шиловой».

«Люди с пигментированными радужками (с карими глазами — прим. URA.RU) больше склонны к такому заболеванию, как глаукома, которая характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом. У людей северных широт радужка обычно светлее, солнцезащитного пигмента меньше, а значит глаза менее защищены от солнца. Поэтому такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей», — объяснила Татьяна Шилова.

Также меланин участвует в образовании гетерохромии — вариации окрашивания глаз, когда радужки имеют разные цвета. Но такая особенность иногда является сигналом заболевания. «Гетерохромия может быть врожденной и иметь самые разные сочетания — окрашена может быть целая оболочка, какой-то один сегмент или определенные вкрапления. Приобретенная гетерохромия же чаще всего является реакцией на определенные препараты, сигналом какого-то заболевания или возникать из-за травмы глаза. Такие изменения должны настораживаться и потребовать проведения обследования», — объясняет Татьяна Шилова.

День разноцветных глаз или гетерохромии отмечается 12 июля. Согласно статистике люди с разным окрашиванием глаз составляют всего 1% населения мира. В древности гетерохромия порождала множество легенд: например, индейцы верили, что люди с разными глазами могут общаться с призраками, а на Руси гетерохромию связывали с принадлежностью к ведьмам.

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