Европа хочет защититься от оружия Украины, которое ей поставляет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова, гранаты, схрон, арсенал, шашка, тайник, боевое оружие
Новый центр будет создан для борьбы с контрафактным оружием на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Еврокомиссия и Молдавия договорились о создании центра по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и трафиком людей с Украины. Он будет находиться в Молдавии. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, Решение было принято во время неформальной встречи министров внутренних дел ЕС в Праге.

«Сегодня ЕС запускает хаб поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю в Молдавии, который будет действовать в шести приоритетных областях. Это борьба с контрабандой огнестрельного оружия, с трафиком мигрантов, переправкой через границу людей в криминальных целях, противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью и перевозкой наркотиков», — сообщила еврокомиссар. По ее словам, конфликтная ситуация на Украине создала серьезные проблемы с контрабандой.

Ранее URA.RU сообщало, что украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. Поэтому они продают его на черном рынке. Об этом заявил бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски. По его словам, с учетом доступности этого оружия, теперь заинтересованные в его продаже лица или преступники могут запросто этим воспользоваться и извлечь для себя прибыль. Запад поставляет Украине оружие на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Еврокомиссия и Молдавия договорились о создании центра по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и трафиком людей с Украины. Он будет находиться в Молдавии. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, Решение было принято во время неформальной встречи министров внутренних дел ЕС в Праге. «Сегодня ЕС запускает хаб поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю в Молдавии, который будет действовать в шести приоритетных областях. Это борьба с контрабандой огнестрельного оружия, с трафиком мигрантов, переправкой через границу людей в криминальных целях, противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью и перевозкой наркотиков», — сообщила еврокомиссар. По ее словам, конфликтная ситуация на Украине создала серьезные проблемы с контрабандой. Ранее URA.RU сообщало, что украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. Поэтому они продают его на черном рынке. Об этом заявил бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски. По его словам, с учетом доступности этого оружия, теперь заинтересованные в его продаже лица или преступники могут запросто этим воспользоваться и извлечь для себя прибыль. Запад поставляет Украине оружие на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...