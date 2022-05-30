Беглого тюменского олигарха не смогли вернуть в Россию

31 мая 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Итальянский суд в городе Бари отказал России в выдаче Геннадия Лисовиченко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд в Италии отказался выдавать России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает адвокат бизнесмена Руслан Елканов. «Суд итальянского Бари отказал в удовлетворении запроса Генпрокуратуры РФ об экстрадиции 71-летнего Геннадия Лисовиченко на родину. Инициатором такого решения стала местная городская прокуратура», — рассказал Руслан Елканов « Коммерсанту ». Кроме того, в своем ходатайстве, которые направили итальянские прокуроры в суд в конце апреля. Указали, что в России нет тюрем, соответствующих условиям содержания 71-летнего человека. По их словам, Геннадий недавно перенес инфаркт и страдает серьезными заболеваниями из-за которых нуждается в высококвалифицированной медпомощи. Там отметили, что Лисовиченко не представляет угрозы обществу и не имеет связей с криминальными структурами. Помимо этого, олигарх заявил суду, что его уголовное преследование в России организовано с целью захвата предприятия и банкротства. Ранее, URA.RU писало, что Лисовиченко был объявлен в международный розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями и задержан силовиками в Италии. По данным следствия, бывший гендиректор Антипинского НПЗ покинул страну в июне 2019 года. Следственный комитет по Тюменской области вынес постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по статье 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Суд в Италии отказался выдавать России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает адвокат бизнесмена Руслан Елканов. «Суд итальянского Бари отказал в удовлетворении запроса Генпрокуратуры РФ об экстрадиции 71-летнего Геннадия Лисовиченко на родину. Инициатором такого решения стала местная городская прокуратура», — рассказал Руслан Елканов «Коммерсанту». Кроме того, в своем ходатайстве, которые направили итальянские прокуроры в суд в конце апреля. Указали, что в России нет тюрем, соответствующих условиям содержания 71-летнего человека. По их словам, Геннадий недавно перенес инфаркт и страдает серьезными заболеваниями из-за которых нуждается в высококвалифицированной медпомощи. Там отметили, что Лисовиченко не представляет угрозы обществу и не имеет связей с криминальными структурами. Помимо этого, олигарх заявил суду, что его уголовное преследование в России организовано с целью захвата предприятия и банкротства. Ранее, URA.RU писало, что Лисовиченко был объявлен в международный розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями и задержан силовиками в Италии. По данным следствия, бывший гендиректор Антипинского НПЗ покинул страну в июне 2019 года. Следственный комитет по Тюменской области вынес постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по статье 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).