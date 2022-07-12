Володин предложил США спасаться от «Посейдонов» воздушными шарами

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Организационное собрание фракции политической партии
По словам Вячеслава Володина, Пентагон «сдулся» Фото:

Противоракетная программа США провалилась, поэтому им стоит надувать подводные воздушные шары для защиты от российской морской ракеты «Посейдон». Такое заявление в своем telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны „Посейдона“», — написал Володин.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон планирует использовать воздушные шары для отслеживания гиперзвуковых ракет России, пишет RT. 7 июля американская «ракета будущего» Minotaur II+ взорвалась после 11 секунд полета.

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Противоракетная программа США провалилась, поэтому им стоит надувать подводные воздушные шары для защиты от российской морской ракеты «Посейдон». Такое заявление в своем telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны „Посейдона“», — написал Володин. Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон планирует использовать воздушные шары для отслеживания гиперзвуковых ракет России, пишет RT. 7 июля американская «ракета будущего» Minotaur II+ взорвалась после 11 секунд полета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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