11 июля 2022

В Тюмени горит здание в районе МФЦ. Видео

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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожарная машина, пожар, тушение, огонь
Что именно горит, пока неизвестно Фото:

В Тюмени по улице 30 лет Победы горит двухэтажное здание. Очевидцы опубликовали видео в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Горит здание организации на 30 лет победы, 103. У меня там мама работает, только что звонила, успели выскочить», — прокомментировала опубликованный пост Юлия Льдинова.

В настоящий момент неизвестно, что именно горит, но тюменцы высказывают свои предположения. «СТО вроде как», — предположил Артем Кочкин. «Около МФЦ и администрации», — написал Никита Кузаков. «У меня на работе дым валит с улицы Широтной, 96. Из-за дома», — прокомментировала Татьяна Катаргина.

На звонок агентства в МЧС России по Тюменской области не ответили. Им будет направлен письменный запрос.

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В Тюмени по улице 30 лет Победы горит двухэтажное здание. Очевидцы опубликовали видео в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Горит здание организации на 30 лет победы, 103. У меня там мама работает, только что звонила, успели выскочить», — прокомментировала опубликованный пост Юлия Льдинова. В настоящий момент неизвестно, что именно горит, но тюменцы высказывают свои предположения. «СТО вроде как», — предположил Артем Кочкин. «Около МФЦ и администрации», — написал Никита Кузаков. «У меня на работе дым валит с улицы Широтной, 96. Из-за дома», — прокомментировала Татьяна Катаргина. На звонок агентства в МЧС России по Тюменской области не ответили. Им будет направлен письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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