Что именно горит, пока неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени по улице 30 лет Победы горит двухэтажное здание. Очевидцы опубликовали видео в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Горит здание организации на 30 лет победы, 103. У меня там мама работает, только что звонила, успели выскочить», — прокомментировала опубликованный пост Юлия Льдинова.

В настоящий момент неизвестно, что именно горит, но тюменцы высказывают свои предположения. «СТО вроде как», — предположил Артем Кочкин. «Около МФЦ и администрации», — написал Никита Кузаков. «У меня на работе дым валит с улицы Широтной, 96. Из-за дома», — прокомментировала Татьяна Катаргина.

На звонок агентства в МЧС России по Тюменской области не ответили. Им будет направлен письменный запрос.