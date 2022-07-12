Экс-глава тагильского полигона объяснил свое уголовное дело

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Внеочередное заседание Думы города. Сургут, чиновник, портфель, рука с портфелем
Валерий Руденко объяснил, что перевел землю в частную собственность, чтобы передать ее городу Фото:

Бывший глава полигона «Старатель» (Нижнетагильский институт испытания металлов) Валерий Руденко, на которого завели уголовное дело за оформление муниципальной земли в частную собственность, не собирался нарушать закон, а хотел помочь городу. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом URA.RU.

«Все началось с заключения договора о социальном партнерстве о создании спортивного комплекса с двумя открытыми площадками. Такой комплекс был создан и уже более десяти лет существовал, но необходимо было его зарегистрировать. Все это висело на мне. Был договор аренды, в процессе регистрации и оформления документов мною безвозмездно в собственность города был передан теннисный корт площадью 775 квадратных метров», — рассказал Руденко.

Дело, предположительно, было возбуждено после того, как Руденко перевел арендуемый спортивный корт в частную собственность. Этот перевод, со слов почетного тагильчанина, был необходим, чтобы передать землю городу, но правоохранители сочли сделку нарушением.

«Бдительность кто-то проявил, не разобрался. Столько лет занимаюсь детьми, спортом. Направление ушло, спортивный корт остался», — рассказал экс-глава полигона.

Как сообщал источник URA.RU, в отношении Руденко возбудили уголовное дело о мошенничестве после незаконной регистрации земельного участка, на котором находился теннисный корт. Нарушения в действиях Руденко обнаружили сотрудники УФСБ по Свердловской области, сообщил источник. Официальных комментариев в ведомстве не предоставляли.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что не знают о возбуждении дела.

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Бывший глава полигона «Старатель» (Нижнетагильский институт испытания металлов) Валерий Руденко, на которого завели уголовное дело за оформление муниципальной земли в частную собственность, не собирался нарушать закон, а хотел помочь городу. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом URA.RU. «Все началось с заключения договора о социальном партнерстве о создании спортивного комплекса с двумя открытыми площадками. Такой комплекс был создан и уже более десяти лет существовал, но необходимо было его зарегистрировать. Все это висело на мне. Был договор аренды, в процессе регистрации и оформления документов мною безвозмездно в собственность города был передан теннисный корт площадью 775 квадратных метров», — рассказал Руденко. Дело, предположительно, было возбуждено после того, как Руденко перевел арендуемый спортивный корт в частную собственность. Этот перевод, со слов почетного тагильчанина, был необходим, чтобы передать землю городу, но правоохранители сочли сделку нарушением. «Бдительность кто-то проявил, не разобрался. Столько лет занимаюсь детьми, спортом. Направление ушло, спортивный корт остался», — рассказал экс-глава полигона. Как сообщал источник URA.RU, в отношении Руденко возбудили уголовное дело о мошенничестве после незаконной регистрации земельного участка, на котором находился теннисный корт. Нарушения в действиях Руденко обнаружили сотрудники УФСБ по Свердловской области, сообщил источник. Официальных комментариев в ведомстве не предоставляли. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что не знают о возбуждении дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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