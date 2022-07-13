Захарова собирается поставить диагноз Блинкену 13 июля 2022 в 19:33 Размер текста - 17 + По мнению Захаровой, состояние Блинкена должно быть описано в медицинской энциклопедии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия насильно вручила свои паспорта 1,6 млн украинцев, — случай из медицинской энциклопедии. Так прокомментировала заявление американского чиновника официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала она в своем telegram-канале. Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан. У них якобы забрали паспорта и насильно выдали российские документы, пишет ТАСС. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия насильно вручила свои паспорта 1,6 млн украинцев, — случай из медицинской энциклопедии. Так прокомментировала заявление американского чиновника официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала она в своем telegram-канале. Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан. У них якобы забрали паспорта и насильно выдали российские документы, пишет ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям