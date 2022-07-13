Захарова собирается поставить диагноз Блинкену

По мнению Захаровой, состояние Блинкена должно быть описано в медицинской энциклопедии
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия насильно вручила свои паспорта 1,6 млн украинцев, — случай из медицинской энциклопедии. Так прокомментировала заявление американского чиновника официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала она в своем telegram-канале.
Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан. У них якобы забрали паспорта и насильно выдали российские документы, пишет ТАСС.
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