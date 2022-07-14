В Израиле назвали роковую ошибку Украины насчет России

Российская армия значительно превосходит ВСУ, считает стратег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина выбрала стратегию поражения, решив открыто вести боевые действия против российской армии, значительно превосходящей ВСУ в военном отношении. Об этом заявил израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд в своей колонке для Welt (заблокирован в РФ).

«Танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета. И все это, по-видимому, со вполне серьезным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем „рецептом для поражения“ не назовешь», — написал ван Кревельд.

По мнению историка, более разумной стратегией для Киева была бы партизанская война. Однако даже в этом случае «победа» Украины маловероятна, так как у страны есть большие проблемы со снабжением, подкрепляемые устойчивостью российской экономики.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.