В Магнитогорске пенсионер задержан за домогательства к школьнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионера из Магнитогорска задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней школьницы. Девочка смогла вырваться из рук соседа и убежать, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Во второй половине дня 12 июля на улице Нахимова в Магнитогорске ранее судимый 67-летний мужчина заманил к себе в дом 14-летнюю девочку. Там он держал ее в руках, не давая уйти, обнимал и совершал иные действия сексуального характера. Девочка смогла вырваться и убежать, затем сразу рассказал обо всем своей бабушке», — рассказал источник.

Пенсионера задержали в тот же день и водворили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.