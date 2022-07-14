Вучич: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад

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Переговоры Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова в Кремле. Москва, путин владимир
Запад должен принять условия Путина по спецоперации, чтобы избежать ада, считает Вучич Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск-Краматорск-Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут», — сказал Вучич на телеканале TV Pink.

По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он.

Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Ее основной целью заявлено освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск-Краматорск-Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут», — сказал Вучич на телеканале TV Pink. По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Ее основной целью заявлено освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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