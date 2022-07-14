Вучич: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад

14 июля 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Запад должен принять условия Путина по спецоперации, чтобы избежать ада, считает Вучич Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск-Краматорск-Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут», — сказал Вучич на телеканале TV Pink. По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Ее основной целью заявлено освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск-Краматорск-Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут», — сказал Вучич на телеканале TV Pink. По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Ее основной целью заявлено освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.