Правозащитница из ХМАО требует извинений от прокурора

Жительница Нефтеюганска, ударившая полицейского, будет требовать извинений от прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правозащитница из Нефтеюганска Лариса Осинная намерена добиться от Нефтеюганского межрайонного прокурора Антона Дубейко публичных извинений, якобы из-за незаконного возбуждения уголовного дела. В прошлом году в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейского.

«Намерена требовать публичных извинений от прокурора Нефтеюганска, запись на ролик с публикацией в интернете. Требовать извинений я смогу после получения постановления о прекращении уголовного дела. Потребую извинений о незаконном возбуждении в отношении меня уголовного дела, согласно 135 статье УПК, и за причинение вреда здоровью», — сказала Осинная журналисту агентства.

В СУ СК по ХМАО рассказали, что уголовное дело в отношении Осинной не прекращалось и до сих пор находится в производстве. Получить комментарий Дубейко не удалось, редакция не располагает номером его телефона. В прокуратуру ХМАО был направлен запрос, там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU писало, что Осинная обвинила полицейских из Нефтеюганска в избиении продавщицы продуктового магазина Диляры Умаровой за работу без медицинской маски. Тогда Осинная выступила защитницей Умаровой, однако находясь в приемном покое больницы сама нанесла удар полицейскому, в результате чего и стала фигурантом уголовного дела.