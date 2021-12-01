В ХМАО рейд по проверке QR-кодов окончился скандалом и дракой

02 декабря 2021 в 12:02 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах произошедшего во время рейда разбирается СУ СКР по ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Полицейских из Нефтеюганска (ХМАО) обвинили в избиении продавщицы продуктового магазина Диляры Умаровой за работу без медицинской маски. Инцидент произошел во время рейда по проверке QR-кодов и соблюдению других коронавирусных ограничений, сообщила URA.RU правозащитница Лариса Осинная. «В магазин зашли два сотрудника ППС — Тумбаев и Горбунов. Они увидели, что продавщица сняла маску. Начали предъявлять ей претензии, а затем стали применять физическую силу. Со слов женщины, они били ее ногами, все тело в синяках и ссадинах. Надевали на нее наручники в положении лежа с руками, завернутыми за спину», — сообщила Осинная. Правозащитница также добавила, что после задержания Умаровой ей с трудом удалось добиться медосвидетельствования продавщицы для фиксации побоев. Источник URA.RU в силовых структурах отрицает факт нанесения побоев Умаровой полицейскими и сообщает, что проблемы с законом могут возникнуть и у самой Осинной. «В приемном покое больницы Нефтеюганска, куда была доставлена Умарова для медосвидетельствования, Осинная вела себя достаточно агрессивно в отношении сотрудников полиции и даже нанесла одному из них телесные повреждения. Теперь в этом инциденте разбираются уже сотрудники Следственного комитета», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сама Осинная в разговоре с URA.RU заявила, что оттолкнула полицейского, который препятствовал оказанию медицинской помощи. «У меня поднялось давление и мне требовалась помощь врача, а полицейский блокировал проход. Я его оттолкнула, а он хоть и здоровый мужик, но упал на пол. Не исключаю, что полицейский был подшофе, но анализы крови у него никто не брал», — прокомментировала инцидент правозащитница. В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявили URA.RU, что проводят проверку по факту произошедших событий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полицейских из Нефтеюганска (ХМАО) обвинили в избиении продавщицы продуктового магазина Диляры Умаровой за работу без медицинской маски. Инцидент произошел во время рейда по проверке QR-кодов и соблюдению других коронавирусных ограничений, сообщила URA.RU правозащитница Лариса Осинная. «В магазин зашли два сотрудника ППС — Тумбаев и Горбунов. Они увидели, что продавщица сняла маску. Начали предъявлять ей претензии, а затем стали применять физическую силу. Со слов женщины, они били ее ногами, все тело в синяках и ссадинах. Надевали на нее наручники в положении лежа с руками, завернутыми за спину», — сообщила Осинная. Правозащитница также добавила, что после задержания Умаровой ей с трудом удалось добиться медосвидетельствования продавщицы для фиксации побоев. Источник URA.RU в силовых структурах отрицает факт нанесения побоев Умаровой полицейскими и сообщает, что проблемы с законом могут возникнуть и у самой Осинной. «В приемном покое больницы Нефтеюганска, куда была доставлена Умарова для медосвидетельствования, Осинная вела себя достаточно агрессивно в отношении сотрудников полиции и даже нанесла одному из них телесные повреждения. Теперь в этом инциденте разбираются уже сотрудники Следственного комитета», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сама Осинная в разговоре с URA.RU заявила, что оттолкнула полицейского, который препятствовал оказанию медицинской помощи. «У меня поднялось давление и мне требовалась помощь врача, а полицейский блокировал проход. Я его оттолкнула, а он хоть и здоровый мужик, но упал на пол. Не исключаю, что полицейский был подшофе, но анализы крови у него никто не брал», — прокомментировала инцидент правозащитница. В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявили URA.RU, что проводят проверку по факту произошедших событий.