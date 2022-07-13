13 июля 2022

Полицейские из ЯНАО потребовали у подростка снять панаму. Причина — пропаганда наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, мальчик, детская площадка
Полицейские потребовали от мальчика снять панаму, написала мама Фото:

Правоохранители в Лабытнанги (ЯНАО) оказали пристальное внимание к ребенку, который надел на улицу панаму с изображением конопли. Как сообщила мама мальчика в соцсети «ВКонтакте», полицейский потребовал от сына снять головной убор якобы за пропаганду наркотических веществ.

«Мы купили сыну молодежную панаму, которая продается во всех вещевых магазинах. Спустя время, когда ребенок гулял, к нему в устной форме пристал полицейский с требованием снять панаму, потому что она пропагандирует наркотические вещества, а именно — коноплю. Ладно ребенок не растерялся и отправил представителя власти в магазин, чтобы тот разбирался с магазином и производителями этих панам. Это как понимать? Это вообще норма?», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info».

Мнение горожан под постом разделилось: кто-то посчитал, что родители сами допустили это, разрешив ребенку, выбрать головной убор с таким принтом, а кто-то не удивился проблеме и вовсе. «Я, например, в магазине видела футболку с принтом конопли, и что? Если я ее надену, полиция тоже будет требовать снять?», — недоумевает Ирина Кухорь. «А зачем вы вообще ребенку покупаете вещи с изображением конопли? Я это понимаю как, то, что ребенок это знает и поддерживает», — предположила Анастасия Бунина.

Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в МВД по ЯНАО. Там пообещали ответ предоставить позже.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Правоохранители в Лабытнанги (ЯНАО) оказали пристальное внимание к ребенку, который надел на улицу панаму с изображением конопли. Как сообщила мама мальчика в соцсети «ВКонтакте», полицейский потребовал от сына снять головной убор якобы за пропаганду наркотических веществ. «Мы купили сыну молодежную панаму, которая продается во всех вещевых магазинах. Спустя время, когда ребенок гулял, к нему в устной форме пристал полицейский с требованием снять панаму, потому что она пропагандирует наркотические вещества, а именно — коноплю. Ладно ребенок не растерялся и отправил представителя власти в магазин, чтобы тот разбирался с магазином и производителями этих панам. Это как понимать? Это вообще норма?», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info». Мнение горожан под постом разделилось: кто-то посчитал, что родители сами допустили это, разрешив ребенку, выбрать головной убор с таким принтом, а кто-то не удивился проблеме и вовсе. «Я, например, в магазине видела футболку с принтом конопли, и что? Если я ее надену, полиция тоже будет требовать снять?», — недоумевает Ирина Кухорь. «А зачем вы вообще ребенку покупаете вещи с изображением конопли? Я это понимаю как, то, что ребенок это знает и поддерживает», — предположила Анастасия Бунина. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в МВД по ЯНАО. Там пообещали ответ предоставить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...