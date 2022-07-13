Полицейские потребовали от мальчика снять панаму, написала мама Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правоохранители в Лабытнанги (ЯНАО) оказали пристальное внимание к ребенку, который надел на улицу панаму с изображением конопли. Как сообщила мама мальчика в соцсети «ВКонтакте», полицейский потребовал от сына снять головной убор якобы за пропаганду наркотических веществ.

«Мы купили сыну молодежную панаму, которая продается во всех вещевых магазинах. Спустя время, когда ребенок гулял, к нему в устной форме пристал полицейский с требованием снять панаму, потому что она пропагандирует наркотические вещества, а именно — коноплю. Ладно ребенок не растерялся и отправил представителя власти в магазин, чтобы тот разбирался с магазином и производителями этих панам. Это как понимать? Это вообще норма?», — написала анонимно автор в группе «Лабытнанги Info».

Мнение горожан под постом разделилось: кто-то посчитал, что родители сами допустили это, разрешив ребенку, выбрать головной убор с таким принтом, а кто-то не удивился проблеме и вовсе. «Я, например, в магазине видела футболку с принтом конопли, и что? Если я ее надену, полиция тоже будет требовать снять?», — недоумевает Ирина Кухорь. «А зачем вы вообще ребенку покупаете вещи с изображением конопли? Я это понимаю как, то, что ребенок это знает и поддерживает», — предположила Анастасия Бунина.

Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в МВД по ЯНАО. Там пообещали ответ предоставить позже.