В Кремле заявили, что G20 ничто не заменит

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, президент РФ, песков дмитрий, микрофон, путин владимир
G20 является более широким механизмом, чем другие альянсы, считает Дмитрий Песков Фото:

Ни один из действующих мировых альянсов не может заменить «Большую двадцатку». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, невозможно (заменить G20 — прим. URA.RU). Есть важные механизм координации взаимодействия и сотрудничества, в которые входят страны с большой долей ВВП, но „двадцатка“ — это другой механизм, более широкий», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Ни один из действующих мировых альянсов не может заменить «Большую двадцатку». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, невозможно (заменить G20 — прим. URA.RU). Есть важные механизм координации взаимодействия и сотрудничества, в которые входят страны с большой долей ВВП, но „двадцатка“ — это другой механизм, более широкий», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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