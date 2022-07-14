В Кремле заявили, что G20 ничто не заменит

14 июля 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

G20 является более широким механизмом, чем другие альянсы, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ни один из действующих мировых альянсов не может заменить «Большую двадцатку». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, невозможно (заменить G20 — прим. URA.RU). Есть важные механизм координации взаимодействия и сотрудничества, в которые входят страны с большой долей ВВП, но „двадцатка“ — это другой механизм, более широкий», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ни один из действующих мировых альянсов не может заменить «Большую двадцатку». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, невозможно (заменить G20 — прим. URA.RU). Есть важные механизм координации взаимодействия и сотрудничества, в которые входят страны с большой долей ВВП, но „двадцатка“ — это другой механизм, более широкий», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.