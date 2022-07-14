В Кремле заявили, что G20 ничто не заменит

G20 является более широким механизмом, чем другие альянсы, считает Дмитрий Песков
Ни один из действующих мировых альянсов не может заменить «Большую двадцатку». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, невозможно (заменить G20 — прим. URA.RU). Есть важные механизм координации взаимодействия и сотрудничества, в которые входят страны с большой долей ВВП, но „двадцатка“ — это другой механизм, более широкий», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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