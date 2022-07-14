14 июля 2022

Источник: в пермском главке появится еще один генерал

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Тюмень, генерал, погоны, полиция
Источник рассказал о новых назначениях в краевом главке Фото:

В ГУ МВД по Пермскому краю грядут новые назначения. У начальника ведомства Александра Щеглова появится еще один, четвертый, заместитель. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, этот генеральский пост займет начальник управления по работе с личным составом главка, полковник Валентин Шипков.

«Погоны генерала полиции в ближайшем будущем получит полковник Валентин Шипков, курирующий в ведомстве работу с личным составом. При этом, по своим должностным обязанностям он никак не будет пересекаться с заместителем начальника главка генерал-майором внутренней службы Олегом Худолеевым, скорее будет выполнять функции замполита», — рассказал собеседник. Официально в региональном главке информацию пока не комментировали.

Указа о назначении Шипкова еще нет, но он уже принимает поздравления от коллег, говорит инсайдер. Новая должность в главке появится в рамках реформы МВД, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

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В ГУ МВД по Пермскому краю грядут новые назначения. У начальника ведомства Александра Щеглова появится еще один, четвертый, заместитель. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, этот генеральский пост займет начальник управления по работе с личным составом главка, полковник Валентин Шипков. «Погоны генерала полиции в ближайшем будущем получит полковник Валентин Шипков, курирующий в ведомстве работу с личным составом. При этом, по своим должностным обязанностям он никак не будет пересекаться с заместителем начальника главка генерал-майором внутренней службы Олегом Худолеевым, скорее будет выполнять функции замполита», — рассказал собеседник. Официально в региональном главке информацию пока не комментировали. Указа о назначении Шипкова еще нет, но он уже принимает поздравления от коллег, говорит инсайдер. Новая должность в главке появится в рамках реформы МВД, инициированной президентом России Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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