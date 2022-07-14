Умерла экс-жена Трампа

Умерла первая жена экс-президента США Дональда Трампа
Ивана Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа, умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на семью.
«Ивана Трамп, бывшая жена бывшего президента Дональда Трампа, умерла в возрасте 73 лет», — говорится в сообщении. Причины смерти не сообщаются.
Ивана Трамп — чехословацко-американо-австрийская предпринимательница и бывшая фотомодель. Первая жена Дональда Трампа. С экс-президентом США они поженились в 1977 году и были в браке до 1992-го, передает телеканал 360.
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