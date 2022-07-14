14 июля 2022

Умерла экс-жена Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Умерла первая жена экс-президента США Дональда Трампа Фото:

Ивана Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа, умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на семью.

«Ивана Трамп, бывшая жена бывшего президента Дональда Трампа, умерла в возрасте 73 лет», — говорится в сообщении. Причины смерти не сообщаются.

Ивана Трамп — чехословацко-американо-австрийская предпринимательница и бывшая фотомодель. Первая жена Дональда Трампа. С экс-президентом США они поженились в 1977 году и были в браке до 1992-го, передает телеканал 360.

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Ивана Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа, умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на семью. «Ивана Трамп, бывшая жена бывшего президента Дональда Трампа, умерла в возрасте 73 лет», — говорится в сообщении. Причины смерти не сообщаются. Ивана Трамп — чехословацко-американо-австрийская предпринимательница и бывшая фотомодель. Первая жена Дональда Трампа. С экс-президентом США они поженились в 1977 году и были в браке до 1992-го, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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