Посольство РФ обвинило власти США в распространении фейков

15 июля 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

США применяют химоружие, но обвиняют в этом Россию Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Американские средства массовой информации передают сведения о якобы применении Россией химического оружия, но именно США преуспели в этой области. Такую информацию сообщает посольство России в Вашингтоне. «В марте 2022 года институт стратегических исследований армии США опубликовал отчет о программе хим- и биооружия в период войны в Корее. Рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе, стеблевой ржавчины пшеницы. В докладе подрядчиков пентагона на Украине Black&Veatch и Metabiota фигурируют проекты, направленные на изучение вирусов, способных нанести ущерб сельскому хозяйству», — говорится в telegram-канале посольства. Как подчеркивается в публикации, сравнительный анализ программ США за многие годы говорит о «неизменности подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала», передает Life . Все это делается в обход международных договоренностей, отмечает RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля этого года. Российские войска в ходе нее сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине. Судя по найденным документам, проекты финансировались США. Российская сторона настаивает на версии, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Американские средства массовой информации передают сведения о якобы применении Россией химического оружия, но именно США преуспели в этой области. Такую информацию сообщает посольство России в Вашингтоне. «В марте 2022 года институт стратегических исследований армии США опубликовал отчет о программе хим- и биооружия в период войны в Корее. Рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе, стеблевой ржавчины пшеницы. В докладе подрядчиков пентагона на Украине Black&Veatch и Metabiota фигурируют проекты, направленные на изучение вирусов, способных нанести ущерб сельскому хозяйству», — говорится в telegram-канале посольства. Как подчеркивается в публикации, сравнительный анализ программ США за многие годы говорит о «неизменности подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала», передает Life. Все это делается в обход международных договоренностей, отмечает RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля этого года. Российские войска в ходе нее сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине. Судя по найденным документам, проекты финансировались США. Российская сторона настаивает на версии, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия.