В лабораториях Украины разрабатывались опасные патогены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — заявил Конашенков в ходе брифинга.

В ходе проведения спецоперации вскрыты факты зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая финансировалась США. На украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Цель российской спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация страны в этот список не входит. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.