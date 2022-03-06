Минобороны РФ: на Украине разрабатывалось биологическое оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, исследование, проведение анализов, коронавирус
В лабораториях Украины разрабатывались опасные патогены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — заявил Конашенков в ходе брифинга.

В ходе проведения спецоперации вскрыты факты зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая финансировалась США. На украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Цель российской спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация страны в этот список не входит. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — заявил Конашенков в ходе брифинга. В ходе проведения спецоперации вскрыты факты зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая финансировалась США. На украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Цель российской спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация страны в этот список не входит. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...