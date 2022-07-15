ВСУ сбросили бомбу с квадрокоптера на белгородскую библиотеку

Пострадавших из-за сработавшей бомбы нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные сбросили бомбу на библиотеку в Белгороде — для этого они использовали квадрокоптер. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы», — написал он в telegram-канале.

Отмечается также, что на данный момент оценивается ущерб. Скоро начнутся восстановительные работы. Пострадавших во время инцидента не было.

Ранее ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области. ПВО уничтожила еще один украинский дрон, который был направлен на этот город.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявил, что это вынужденное решение, отметив, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Российская армия исключает напрасные жертвы среди мирного населения, в то время как украинские солдаты и националисты регулярно обстреливают мирных граждан.

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