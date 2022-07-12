ВСУ использовали против мирных жителей дроны-камикадзе

12 июля 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Власти Энергодара уточняют информацию по жертвам Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара. «В 14:20 по Москве ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — цитирует РИА «Новости» свой источник. В настоящий момент местные власти уточняют информацию по жертвам. В военно-гражданской администрации также добавили, что ПВО уничтожила еще один украинский дрон, который был направлен на этот город. Ранее два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили бомбы вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара. Дроны сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повредив кровлю и остекление. В результате атаки никто не пострадал. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара. «В 14:20 по Москве ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — цитирует РИА «Новости» свой источник. В настоящий момент местные власти уточняют информацию по жертвам. В военно-гражданской администрации также добавили, что ПВО уничтожила еще один украинский дрон, который был направлен на этот город. Ранее два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили бомбы вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара. Дроны сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повредив кровлю и остекление. В результате атаки никто не пострадал. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.