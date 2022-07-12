Трое россиян погибли при обстреле ВСУ

В Шахтерском районе ДНР украинские боевики обстреляли волонтерский центр. В ходе обстрела погибли трое россиян из Астрахани, еще 11 — ранены. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале.
«Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико. Ребята находились там с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», — пишет Бабушкин.
Ранее URA.RU сообщало о трех жертвах среди гражданских лиц, которые погибли в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS Амвросиевского района Донецкой области. Снаряды упали в населенных пунктах Константиновка и Степано-Крынка.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
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В Шахтерском районе ДНР украинские боевики обстреляли волонтерский центр. В ходе обстрела погибли трое россиян из Астрахани, еще 11 — ранены. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале. «Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико. Ребята находились там с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», — пишет Бабушкин. Ранее URA.RU сообщало о трех жертвах среди гражданских лиц, которые погибли в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS Амвросиевского района Донецкой области. Снаряды упали в населенных пунктах Константиновка и Степано-Крынка. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как объяснял президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.