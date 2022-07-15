Орбан: Европа «выстрелила себе в легкие» санкциями против РФ

Последствия антироссийских санкций для Европы будут серьезнее, чем ожидалось Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз, который ввел антироссийские санкции, этим действием выстрелил себе в легкие. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит издание Reuters.

«Изначально я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу [введя антироссийские санкции]. Но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается», — заявил Орбан в интервью.

Он добавил, что страны Европы должны «пересмотреть свою стратегию», поскольку санкции против РФ в первую очередь влияют на экономику европейских государств. Орбан убежден, что если ограничения будут продолжать вводиться, это «убьет экономику Европы».

Ранее Еврокомиссия инициировала сокращение потребления российского газа, передает Nation News. В Испании также предложили заменить ресурс другими видами топлива. В скором времени Евросоюз представит седьмой пакет санкций против России, дополняет «Национальная служба новостей».

Жесткие санкции США, Канадой, Японией и станами Европы были введены после начала вынужденной спецоперации российских войск на украинской территории. Цель ВС РФ — демилитаризация, денацификация и спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Однако ограничения, введенные государствами, сыграли в первую очередь против них же: так в США зафиксирован рекордный уровень инфляции, а в ЕС выросли цены на энергоресурсы.

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