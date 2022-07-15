Власти Испании: Европе не хватит газа из-за санкций против РФ

Тереса Рибера призвала заменить газ другими видами топлива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Испании предрекли Европе нехватку газа в ближайшие месяцы из-за антироссийских санкций против России. Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

«Европейские страны должны подготовиться к сценарию нехватки газа в ближайшие месяцы. Испания не сталкивается с проблемами безопасности поставок, но, как и другие партнеры по сообществу, мы разрабатываем план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с этим сценарием вместе с Европейской комиссией», — ее слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Она также призвала «максимально разумно» использовать энергоресурс. Рибера призвала заменить газ другими видами топлива и «помочь соседним странам, которые оказались в худшем положении».

Евросоюз и США ввели против РФ жесткие экономические, логистические санкции и банковские ограничения после начала вынужденной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Жителям Европы предстоит пережить тяжелую зиму из-за энергетического кризиса, заявлял ранее глава нефтяной компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден. Его слова приводит телеканал 360.

При этом российская компания «Газпром» 15 июня сообщила о прекращении подачи газа в Европу через газопровод «Северный поток», передает деловое издание «Взгляд». Причиной стало отсутствие газотурбины — важнейшей детали для газопровода, которая находилась в Канаде на ремонте. Вопреки антироссийским санкциям, ее решено было переправить в Германию, чтобы Европа продолжала получать российский газ.

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