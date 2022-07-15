Bloomberg: Байден врет американцам о реальном уровне инфляции

Байден занижает уровень инфляции в стране Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден преуменьшает реальные показатели инфляции, что приводит к росту недовольства его управлением экономикой США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент Джо Байден рискует потерять связь с американской общественностью, преуменьшая показатели инфляции. Это посеяло недовольство его управлением экономикой США и выбило из колеи Федеральную резервную систему», — пишет агентство.

В прошлом месяце в США был самый большой рост потребительских цен впервые за 40 лет. Байден и его главные экономические советники заявили, что «неприемлемо высокий» годовой уровень инфляции в 9,1% «устарел». Он не отражает снижения цен на газ с середины июня. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что она не видела никаких доказательств того, что «инфляция свернула за угол». А член правления ФРС Кристофер Уоллер назвал отчет об индексе потребительских цен «разочарованием высшей лиги».

Реальные доходы американцев падают уже более года. Особенно от этого пострадали работники обрабатывающей промышленности. Показатель их покупательной способности упал до самого низкого уровня. Pew Research на этой неделе опубликовали опрос, согласно которому 56% взрослых американцев считают, что политика Байдена ухудшила экономические условия.

Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Путин ответил на обвинение, он заявил, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена.

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