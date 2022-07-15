Путин наградил жительницу Курганской области орденом дружбы

Владимир Путин подписал Указ о награждении жительницы Курганской области Орденом Дружбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель совета Каргапольского Райпотребсоюза Курганской области Ольга Стрекаловских награждена Орденом Дружбы. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Дружбы Стрекаловских Ольгу Петровну — председателя совета Каргапольского райпотребсоюза, Курганская область», — говорится в Указе Президента РФ от 15.07.2022 № 456 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

По данным из открытых источников, Ольга Стрекаловских ранее являлась индивидуальным предпринимателем. Каргапольский райпотребсоюз имеет сеть магазинов, несколько предприятий общественного питания, цеха по производству мясных полуфабрикатов, хлебозавод и пекарни. Он также занимается закупом сельхозпродукции и сырья.

URA.RU ранее писало, что Владимир Путин присвоил орден почетному гражданину Тюмени. Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров награжден Орденом Дружбы. В 2021 году Орденом Дружбы был награжден губернатор Курганской области Вадим Шумков.