Путин наградил прославленного тюменца орденом

Путин подписал указ о награждении тюменца Орденом Дружбы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аналитик по летним видам спорта тюменского центра спортивной подготовки, почетный гражданин Тюмени, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента РФ от 08.07.2022 № 436 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом Дружбы Чебоксарова Владимира Васильевича — аналитика по летним видам спорта государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», — указано в документе.

По информации из открытых источников, Чебоксаров является заслуженным мастером спорта СССР по греко-римской борьбе и заслуженным тренером РСФСР, а также чемпионом мира и Европы. В 2017 году стал почетным гражданином города Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил Орденом Дружбы тренера спортивной школы Ишима Олега Скаморовского. Кроме того, он также наградил двух тюменцев медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награды получили депутат Тюменской облдумы Оксана Величко и инженер Игорь Орлов.