WJS: Путин переиграл Запад, найдя новых союзников в Азии

Россия наращивает дипломатические связи со странами Азии, так как политика Запада не выгодна никому из них Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин нивелировал удар от западных санкций путем переориентирования на азиатский рынок в плане газовых поставок. Тем самым он свел на нет попытки Запада контролировать РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Российская Федерация в условиях санкций нарастила поставки нефти в Индию, а также добивается успехов на дипломатическом поле», — пишет газета. Она отмечает, что с начала спецоперации НАТО и ООН изначально планировали объединить страны Запада против РФ. Но практически не брали в расчет страны Азии. И во время мартовской сессии Генассамблеи ООН Индия, Китай и ЮАР, например, отказались выступать против России в связи с ситуацией на Украине. Тогда из 35 стран около половины воздержались от оценки.

«У Путина есть некоторые причины радоваться своему плану. На экономическом фронте он продает значительные объемы нефти в Индию и изучает возможность продажи природного газа в Пакистан, чтобы компенсировать потерянные западные рынки», — отмечает газета. Кроме того, на политическом и экономическом мировом поле продолжает функционировать группа союзнических стран БРИКС и ШОС, куда входят развивающиеся на сегодня страны, в частности Индия и Китай.

Также, по словам издания, Россия и Китай играют на том, что у многих азиатских стран совершенно другие приоритеты, в отличие от Запада. Они если и не идут против Европы, то по крайней мере воздерживаются от его позиции. Как уточняет Роберт Зеллик, бывший президент Всемирного банка и бывший заместитель госсекретаря США, основной приоритет для таких стран — создать условия для устойчивости к большим угрозам, включая цены на продукты питания и энергоносители, высокие долги и процентные ставки, COVID и другие болезни, а также затраты на углерод, который эти страны считают наследием развитых экономик». И они ценят дипломатические отношения как с Китаем, так и Россией.

Ранее Россия нашла нового союзника в Азии. Руководство Минобороны РФ встретилось с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаингом, который прибыл в Россию 11 июля. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает российское ведомство.

Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны.

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