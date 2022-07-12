Россия нашла нового союзника в Азии

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Бессмертный полк. Москва, российский флаг, бессмертный полк, триколор, флаг россии, 9 мая
РФ и Мьянма оценили развивающиеся отношения в военной области Фото:

Руководство Минобороны РФ встретилось с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаингом, который прибыл в Россию 11 июля. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает российское ведомство.

«В МО РФ на встрече стороны положительно оценили развивающиеся отношения в военной области. Они подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», — приводит информацию со встречи телеканал «Звезда».

В ведомстве добавили, что встреча прошла в дружественной атмосфере. У сторон есть настрой на наращивание сотрудничества, дополняет RT.

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Руководство Минобороны РФ встретилось с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаингом, который прибыл в Россию 11 июля. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает российское ведомство. «В МО РФ на встрече стороны положительно оценили развивающиеся отношения в военной области. Они подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», — приводит информацию со встречи телеканал «Звезда». В ведомстве добавили, что встреча прошла в дружественной атмосфере. У сторон есть настрой на наращивание сотрудничества, дополняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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